Il "Boom" di bugie delle donne

Una “commedia media” (definizione critica del periodo) sulla fine del Boom economico anni Sessanta, parodia del Belpaese che cambia: nobiltà, borghesia, e Sessantotto imminente. Manipolare la realtà. Maria si appropria dell'identità di una vera hostess, Silvana, la coinquilina che viaggia anzi vola. Giustifica così tre storie in contemporanea finché irrompe l'imprevisto... La vera Silvana muore in un incidente aereo e lei inscena un finto suicidio per tenersi la vita altrui e quella dei suoi amanti soggiogati, ingannati, e contenti...







