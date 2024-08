INTORNO A NOI Il borgo dantesco dell'amore AMARCHE.IT segnala tra i Borghi più belli d'Italia oltre ai Bandiera Arancione, intorno a noi, GRADARA in provincia di Pesaro-Urbino

Tra i 5 borghi da non perdere per gli appassionati di Amarche.it c'è la vicina zona del pesarese che sovrasta il San Bartolo da Fiorenzuola di Focara: GRADARA con le doppie mura di cinta (tra Sforza e Malatesta ci mise mano pure Federico da Montefeltro poi passò ai Borgia e ai Della Rovere), camminamenti, torricini merlati e la Rocca fortificata. Il famoso Castello-Fortezza citato da Dante nell'Inferno risale al XII secolo. L'amore finito in tragedia abita ancora qui. Gianciotto uccise gli amanti: il fratello Paolo e la promessa sposa Francesca. Il tutto fini nelle bolge infernali dantesche nonostante la passione amorosa... tant'è che ancora oggi esiste la Passeggiata degli Innamorati che li glorifica.

