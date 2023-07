EMILIA ROMAGNA CULTURA Il Bosco del Santarcangelo Festival Santarcangelo Festival crea spazi nel circondario dopo l'apertura con SOTTOBOSCO, lo spettacolo di Chiara Bersani rivolto alle persone disabili, continua il dopofestival notturno IMBOSCO nel tendone circense

Il seminario site-specific di Chiara Bersani è in un podere santarcangiolese tra musica, danza e coreografia, nasce da un gruppo di bambini con disabilità che si perdono nel bosco. IL SOTTOBOSCO, appunto. Ragazze e ragazzi abbandonati e innamorati? Semplicemente il bosco nel frattempo è cresciuto intorno a loro (e a noi che manco ce ne accorgiamo). I loro corpi e i cuori con le carrozzine e le stampelle dove finiranno? “Il corpo politico” creato da Bersani si muove e danza anche senza movimento e balla negli spazi fermi in cui riposa la creatività di chi la mobilità non ce la: un “viatico salvifico” dentro il festival. Così si passa al tendone del circo IMBOSCO dove cala la notte nel dopofestival. DJ set e concerto dei Tout Bleu ginevrini in riff melodici e abrasivi.

