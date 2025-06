"Il bosco mi guarda": in mostra la passione per la natura di Vittorio Giardi

Ha fatto della fotografia la sua professione, ha immortalato per una vita intera i volti delle massime autorità dello Stato, ma nel tempo libero ha dato e continua a dare sfogo alla sua passione per la natura incontrata nelle passeggiate lungo i sentieri dolomitici, appenninici, nelle zone montuose del circondario. Vittorio Giardi, presenta la personale “Il bosco mi guarda", 15 scatti di grande formato più altri più piccoli a corredo, simboli di una meticolosa ricerca fotografica sulle forme e sulle luci impresse alle immagini di rara bellezza. "Per 40 anni e spero ancora di continuare per qualche anno a passeggiare nei boschi e nei sentieri di montagna. La cosa che mi piace - rivela Vittorio Giardi - in particolare è camminare, pensare e vedere, guardare le cose che non è che non esistono, esistono però è difficile vederle. La mia soddisfazione è quella di riuscire a far vedere agli altri le cose che io vedo camminando nei sentieri".

La mostra è promossa dall’Associazione Sammarinese Foto Amatori. "Vittorio Giardi - afferma il Presidente ASFA Conrad Mularoni - è un socio fondatore dell'Associazione, questa mostra proprio dal titolo "Il bosco mi guarda" rappresenta questi alberi antropomorfi e anche delle forme rocciose sempre antropomorfe".

Nel video le interviste a Vittorio Giardi, fotografo e Conrad Mularoni, Presidente ASFA.