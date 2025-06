ANTICIPAZIONE MOVIE Il "Boss" non è più lui "SPRINGSTEEN: liberami dal nulla" la storia biografica ispirata a un libro sul 1982 l'anno della svolta sul primo disco della svolta NEBRASKA e il famoso brano ATLANTIC CITY

Chitarra e armonica nel chiuso della sua stanza di Colts Neck in New Jersey. Sull'orlo di un successo che consacrerà l'appellativo BOSS: un inizio complesso. Il suo periodo acustico determinante per il futuro del mito derivato dal cambiamento. Un biopic di Scott Cooper molto americano interpretato (e cantato) da Jeremy Allen che guarda al passato: dove nasce la libertà che rischia di perdersi, oggi.

