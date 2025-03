Il box 'generativo' dell'arte

Una macchina che un tempo sfornava fototessere e copie fotostatiche di documenti e immagini ad usi vari: distributori di alimenti o medicinali che oggi scaricano opere d'arte espresse a un euro. Arte generativa in automatico a gettone. Rilascia un disegno da un algoritmo su linea continua tracciabile. Infinite potenziali opere artistiche creative prima in digitale che con una moneta si materializzano: il pubblico interagisce con una performance e una installazione; avviene in Belgio da un tedesco innovatore, NIKLAS ROY.