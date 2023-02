Il 'Brasileirinho' della chitarra a 7 corde a Imola

YAMANDU COSTA è un tipo impossibile. Un musicista poliedrico che è inutile incasellare in un genere o in una scuola. Ha cominciato così, libero di suonare, fin da bambino impara naturalmente dal padre la chitarra brasiliana per eccellenza: 7 corde per 70 volte 7 stili ( acordes de Dios): incredibile. Samba, bossa e chorinho, è lui il vero BRASILEIRINHO virtuoso dei fasti della chitarra del Brasile che fa scuola anche in Argentina e Uruguay. Temi tradizionali in nuove composizioni (idiomi musicali sudamericani originali di COSTA) con artisti storici di altri strumenti suonando con orchestre moderne e sinfoniche. YAMANDU in Emilia Romagna sceglie Imola e il suo storico teatro per una rapsodia latinoamericana amorosa dall'Oceano al Mediterraneo nel giorno dei fidanzati. Tecnica e ricerca del suono. Improvvisazione che viene dal cuore (affronta pure la milonga e il tango: ed è tutto dire!).