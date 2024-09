Il Brooks' Frankenstein '024

Il grande film “cult” del 1974 torna in sala dopo 50 anni accompagnato dall'inalterato successo anche grazie al web e ai social che hanno prolungato dagli anni 2000 il mito del FRANKENSTEIN di Mary Shelley rivisitato in versione JUNIOR americana dalla mente geniale di Mel Brooks. Una commedia nera che fa dell'ironia la componente giusta per la sceneggiatura surreale di un testo gotico e romantico ottocentesco. Il bianco e nero scelto dal regista va controcorrente in un periodo in cui la fantascienza comincia a sposarsi con la tecnologia cinematografica. Nasce così l'incanto comico e malinconico del cinema americano alla Brooks in tutto il mondo. YOUNG FRANKENSTEIN è parodia pura di un fascino eterno anche dopo mezzo secolo.