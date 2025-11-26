Brunello Cucinelli è uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Uno stile unico per umanità e capacità imprenditoriale: lavoro e creatività che contraddistinguono la cultura italiana dalla cucina alla moda (Cucinelli S.p.A: abbigliamento e total look in cashemere e accessori). Tra finzione e realtà il film e un documentario che testimonia i 40 anni di impresa di Cucinelli e la profonda ricerca umana di Brunello. Filosofia, bellezza, e lavoro in un mix rivoluzionario che con il borgo umbro di Solomeo diventa una tenuta famigliare modello dove si produce vino pregiato per costruire biblioteche popolari.
Il Brunello di Borgo Solomeo
“BRUNELLO il visionario garbato” la storia dell'imprenditore umanista Cucinelli nel docu-film del premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche di Nicola Piovani e coprodotto da Rai Cinema, da dicembre anche in sala cinematografica
Brunello Cucinelli è uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Uno stile unico per umanità e capacità imprenditoriale: lavoro e creatività che contraddistinguono la cultura italiana dalla cucina alla moda (Cucinelli S.p.A: abbigliamento e total look in cashemere e accessori). Tra finzione e realtà il film e un documentario che testimonia i 40 anni di impresa di Cucinelli e la profonda ricerca umana di Brunello. Filosofia, bellezza, e lavoro in un mix rivoluzionario che con il borgo umbro di Solomeo diventa una tenuta famigliare modello dove si produce vino pregiato per costruire biblioteche popolari.