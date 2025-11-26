Il Brunello di Borgo Solomeo

Brunello Cucinelli è uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Uno stile unico per umanità e capacità imprenditoriale: lavoro e creatività che contraddistinguono la cultura italiana dalla cucina alla moda (Cucinelli S.p.A: abbigliamento e total look in cashemere e accessori). Tra finzione e realtà il film e un documentario che testimonia i 40 anni di impresa di Cucinelli e la profonda ricerca umana di Brunello. Filosofia, bellezza, e lavoro in un mix rivoluzionario che con il borgo umbro di Solomeo diventa una tenuta famigliare modello dove si produce vino pregiato per costruire biblioteche popolari.













