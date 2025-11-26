TV LIVE ·
Il Brunello di Borgo Solomeo

“BRUNELLO il visionario garbato” la storia dell'imprenditore umanista Cucinelli nel docu-film del premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche di Nicola Piovani e coprodotto da Rai Cinema, da dicembre anche in sala cinematografica

di Francesco Zingrillo
26 nov 2025

Brunello Cucinelli è uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Uno stile unico per umanità e capacità imprenditoriale: lavoro e creatività che contraddistinguono la cultura italiana dalla cucina alla moda (Cucinelli S.p.A: abbigliamento e total look in cashemere e accessori). Tra finzione e realtà il film e un documentario che testimonia i 40 anni di impresa di Cucinelli e la profonda ricerca umana di Brunello. Filosofia, bellezza, e lavoro in un mix rivoluzionario che con il borgo umbro di Solomeo diventa una tenuta famigliare modello dove si produce vino pregiato per costruire biblioteche popolari.






