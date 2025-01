Un architetto visionario, ungherese d'origine ebraica, emigra in America nel dopoguerra per ricongiungersi alla moglie, e da lì ricominciare: un nuovo inizio con l'Architettura e lo stile brutalista che dagli anni Cinquanta cambierà prepotentemente il modo di vedere il mondo fino ad oggi. Un talento per l'edilizia che negli States diventa una rivoluzione di vita. Toth, emigrato e straniero: vittima o eroe di una società che si muove verso il sogno americano?