DADAISMO AL CINE Il busto erotico di Man Ray Le opere dadaiste e surrealiste degli Anni 20 attribuite a MAN RAY tornano al cinema dopo il restauro musicate da Jim Jarmusch in collaborazione con la Cineteca di Bologna

Cinema sperimentale parigino per soggetti e fotografia dell'americano MAN RAY maestro del DADAISMO in fotografia e nell'arte cinematografica agli albori. Jim Jarmusch e Carter Logan hanno tentato di dare voce (soundtrack), oggi, a quei fotogrammi misteriosi di 100 anni fa. SURREALISMO che assommava tecnica, grafica, pittura e regia in musica. Linguaggi complessi senza tempo riproposti in Europa e negli States. “Le retour à la raison” è il primo cortometraggio erotico recuperato e costruito sul busto nudo di Kiki de Montparnasse modella e amante di Man Ray. I RAYOGRAMMI montati in spezzoni di celluloide davano spazio all'improvvisazione tipica del verbo DADA: “ un colpo di dadi non abolirà mai il caso” (Mallarmé).

