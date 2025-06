ANIMAZIONE Il cabaret a cartoni animati all'italoamericana IL BARACCHINO è la serie animata d'autore di PRIME prodotta da LUCKY RED dedicata alla stand up comedy italiana per la regia di Cucci-Di Paola con la partecipazione di tanti comici del cinema e della televisione

Un cabaret cartoon classico di scuola milanese, romana e napoletana, con un nome da Belpaese (baracca e “Baracchino”...) che rappresenta la storia comica animata dei nostri generi artistici (tutto in 3D e stop-motion non senza il classico 2D e il “passo ridotto” con sagome e pupazzi) all'italoamericana... Il modello statunitense della stand-up si coniuga bene con il nostro monologo cabarettistico che prevede principalmente l'uso della voce come primo strumento recitativo (pensiamo al Grammelot della Commedia dell'arte di Dario Fo). Pilar Fogliati, Lillo (Petrolo), Frank Matano ma anche Yoko Yamada sono alcuni dei nomi più stravaganti... in una vera follia cabarettistica per tutti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: