Era il 1982 quando la YAMATO VIDEO trasformò il manga in una serie di anime per la televisione: HELLO! SPANK, il cagnolino goffo e buffo, divenne un fenomeno mediatico planetario che fece dei cartoon giapponesi per bambini un successo che dura ancora oggi al cinema. Oltre 40 anni dopo l'esordio Spank s'invaghisce della cagnetta Anna in un amore a distanza ricambiato.