2023 Il calendario 2023 di BSI, dedicato a Libero Cellarosi, presentato alla Reggenza In 12 scatti la storia dell'artista che si lega a quella identitaria della ceramica sammarinese

I vertici di BSI, accompagnati dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, hanno presentato oggi in anteprima agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta il Calendario d’Arte 2023. Quest’anno la Banca ha voluto omaggiare l’importante opera del maestro artigiano Libero Cellarosi, per tutti “Cicci”, uno dei più significativi interpreti della ceramica artistica sammarinese.

Nato a Faetano nel 1945, incontra giovanissimo il mondo della ceramica, iniziando a lavorare presso la Libertas dei fratelli Meloni dove viene affidato agli insegnamenti del maestro Oscar Ducci al quale rimarrà sempre fortemente legato e con il quale fonderà la CERAM ARS, per poi proseguire da solo l’attività del laboratorio artigianale con il marchio Libero Cellarosi. Come di consueto la direzione artistica del Calendario d’Arte è curata dalla Fondazione Cino Mularoni.

Nel video l'intervista alla Presidente della Fondazione, Stefania Leardini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: