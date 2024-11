DOCUMENTO SPECIALE Il Calvino cubano CARTAS DE CALVINO protagonista la cantante e musicista italo-cubana Monica Marziota sulle tracce del grande scrittore nato a Cuba: tra Sanremo, Roma e l'AVANA, una storia in anteprima alla Casa del Cinema della Capitale e al Rouge et Noir di Palermo

CARTAS sono lettere vere e immaginarie spedite da e a Calvino a Monica (nata l'anno della sua morte, il 1984) e ad altri cubani del tempo sul paese natale dello scrittore, Santiago de Las Vegas. Le origini caraibiche e la cultura latinoamericana ricorrono in Calvino. Dopo la nascita cubana cresce a Sanremo cittadina del padre ma torna a L'Avana per sposare Edith Singer e lì mantiene legami epistolari tanto da rimanere vivo in un premio letterario e nella lapide al giardino botanico della sua originaria casa natale. Santiago e Sanremo: una nascita d'oltremare...

