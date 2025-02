"Nemiche mai"

Il canto, la donna e l'artista, MINA e VANONI, le guide femminili, mai contro ma dentro una grande interprete, SABRINA PAGLIA, capace di far rinascere il mito e la ricerca nei suoi musicisti (BIGI/MARIOTTI) con altri autori internazionali come Paoli, Bindi e Battisti, oltre alla tradizione brasiliana. Un concerto nuovo in un viaggio emozionale e storico nei successi musicali che tutti abbiamo dentro con le colonne sonoro da film.