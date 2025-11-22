TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:29 San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo 12:26 Il Caravaggio che cambiò il Giubileo 09:40 Mal di schiena: perché arriva (anche se non si fanno sforzi) e cosa funziona davvero, secondo l'esperto 09:17 Elezioni Giunte di Castello, il messaggio della Reggenza 08:00 Coriano, scuola e istituzioni insieme nel progetto “Amore malamore” 07:55 Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana 07:33 Prima neve a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Il Caravaggio che cambiò il Giubileo

“CARAVAGGIO A ROMA. Il viaggio del Giubileo” per la Grande Arte al Cinema con Nexo Studios il docu-film su Michelangelo Merisi tra grazia, perdono, peccato e redenzione, in sala dall'1 al 3 dicembre

di Francesco Zingrillo
22 nov 2025

Il Giubileo del 1600 nella Città dell'Anno Santo del pentimento (Caravaggio morirà nel 1601 in esilio) e della grazia che lo storico Claudio Strinati chiama del sentimento. Merisi prima della fuga dipinge in San Luigi dei Francesi Vocazione e Martirio di San Matteotrasformando potentemente la visione dell'arte e della storia cristiane. Dal reale al sacro con un'impronta del vero che segna la fine di un uomo fattosi pellegrino dal cuore d'artista: pittore dell'anima di un tempo che è, oggi più che mai, anche il nostro. Il docu-film è, così, un viaggio commosso tra peccato e redenzione che guarda alla forza della pittura: un volto, una mano di chi mendica, Misericordia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura