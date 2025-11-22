GRANDI EVENTI Il Caravaggio che cambiò il Giubileo “CARAVAGGIO A ROMA. Il viaggio del Giubileo” per la Grande Arte al Cinema con Nexo Studios il docu-film su Michelangelo Merisi tra grazia, perdono, peccato e redenzione, in sala dall'1 al 3 dicembre

Il Giubileo del 1600 nella Città dell'Anno Santo del pentimento (Caravaggio morirà nel 1601 in esilio) e della grazia che lo storico Claudio Strinati chiama del sentimento. Merisi prima della fuga dipinge in San Luigi dei Francesi “Vocazione e Martirio di San Matteo” trasformando potentemente la visione dell'arte e della storia cristiane. Dal reale al sacro con un'impronta del vero che segna la fine di un uomo fattosi pellegrino dal cuore d'artista: pittore dell'anima di un tempo che è, oggi più che mai, anche il nostro. Il docu-film è, così, un viaggio commosso tra peccato e redenzione che guarda alla forza della pittura: un volto, una mano di chi mendica, Misericordia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: