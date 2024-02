SPETTACOLI REGIONE Il Caravaggio di D'Elia vero come la morte "CARAVAGGIO, di chiaro e di oscuro" con Luigi D'Elia dopo la tappa di Meldola da marzo in replica al comunale di Modena e Sogliano al Rubicone”

Tutto il mondano e il sublime di Michelangelo Merisi: il Caravaggio. La gioventù, la bottega, gli amori, la strada: ferite e assassinio. Angeli e demòni di un arte potente dimenticata fino al Novecento ben 300 anni dopo “il Secolo d'oro”. I dettagli recitati da D'Elia come in un dipinto animato. Tutto troppo naturale per non essere imperdonabile al suo tempo, e pure dopo. Il copione di Francesco Niccolini “Scrivano” è fatto di pennellate e colpi di spada, tra ocra e sangue, vero come la morte.

