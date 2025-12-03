EVENTI REGIONE Il cardinale di strada in bicicletta “CHIAMAMI DON MATTEO Zuppi, il vescovo di strada” raccontato in un docu-film di Emilio Marresi autore del precedente lavoro IL VANGELO SECONDO MATTEO Z. replica al Galliera di Bologna dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma

“Don Matteo”, cardinale e arcivescovo metropolita di Bologna, figura carismatica per la sua bella umanità normale poco comune anche tra la gente, oggi. Lui è così da sempre, dalla Comunità di Sant'Egidio alla presidenza della CEI: Zuppi è un uomo di pace, e si vede! La formazione del prete è missionaria. Dalle borgate romane alle strade del mondo (con la mediazione diplomatica) figlio della chiesa in uscita di papa Francesco: il cardinale di Bologna non può che “abbattere muri e costruire portici...”. Dialogo continuo e condivisione giornaliera sono il pane quotidiano del vescovo. Proprio nel film don Matteo Zuppi cita Alda Merini: “abbracciamoci così saremo interi” perché la chiesa è madre, appunto, e a volte ti raggiunge in bicicletta.



