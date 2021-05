Il cartoon di Fellini 50 anni dopo

"La Fellinette"

Arriva in città dov'è nato il soggetto in un sogno sulla spiaggia del lungomare. LA FELLINETTE si racconta e racconta lo zio Federico in un immaginario di “cartone” dal disegno di Fellini in animazione e live-action scritto dalla nipote del regista, FRANCESCA, con attori del calibro di Vukotic, Marescotti e Bustric per i cent'anni del maestro. I Cartoni animati amatissimi da FELLINI (che usava spesso la matita su carta, tovaglioli e ogni genere di bigliettino, disegnava e schizzava di tutto) hanno ispirato la figura a colori su cartoncino in un quadernetto dedicato alla nipotina dai capelli rossi più di 50 anni fa. Il film breve (favola muta che gira intorno a un cagnolino e un palloncino) passato al Festival di Roma è una sfilata circense di personaggi ispirati ai Clown, 8 e ½, Intervista e La strada, in un delicato omaggio alla zia “Getta”, Giulietta Masina (Milena Vokotic).

Intervento e presentazione di Francesca Fabbri Fellini Regista