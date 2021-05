PRIMA RIMINI Il cartoon di Fellini 50 anni dopo In sala Tiberio, a Borgo San Giuliano, con la prima di MINARI, ogni sera in apertura il cortometraggio animato, LA FELLINETTE omaggio al maestro, di Francesca Fabbri Fellini in attesa di FELLINOPOLIS documento sul set cinematografico felliniano

Arriva in città dov'è nato il soggetto in un sogno sulla spiaggia del lungomare. LA FELLINETTE si racconta e racconta lo zio Federico in un immaginario di “cartone” dal disegno di Fellini in animazione e live-action scritto dalla nipote del regista, FRANCESCA, con attori del calibro di Vukotic, Marescotti e Bustric per i cent'anni del maestro. I Cartoni animati amatissimi da FELLINI (che usava spesso la matita su carta, tovaglioli e ogni genere di bigliettino, disegnava e schizzava di tutto) hanno ispirato la figura a colori su cartoncino in un quadernetto dedicato alla nipotina dai capelli rossi più di 50 anni fa. Il film breve (favola muta che gira intorno a un cagnolino e un palloncino) passato al Festival di Roma è una sfilata circense di personaggi ispirati ai Clown, 8 ½, Intervista e La strada, in un delicato omaggio alla zia “Getta”, Giulietta Masina (Milena Vukotic).

Intervento e presentazione di Francesca Fabbri Fellini Regista

