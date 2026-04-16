EVENTI CIRCONDARIO Il caso Regeni diventa pubblico “GIULIO REGENI: tutto il male del mondo” a 10 anni dalla scomparsa il documento inedito di Simone Manetti con la famiglia del ricercatore assassinato in Egitto. Nelle sale d'autore promosso dalle università italiane anche al C'ENTRO di Santarcangelo

Una madre e un padre, un corpo martoriato: TUTTO IL MALE DEL MONDO, appunto, che non si può ignorare anche per il cuore di un genitore. Un ricercatore e studioso universitario al Cairo può morire così? Senza fine... e senza senso. Rimane il processo a 4 militari egiziani. Neanche un soldo pubblico per la ricerca e la documentazione ormai decennale del docu-film. In questi giorni il lavoro incontra il pubblico dopo aver messo in fila i fatti: passata la Primavera araba la notte continua ancora.

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