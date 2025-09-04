TV LIVE ·
Il castello-cascinale sul Po

La Cascina “Alluvioni” dell'antica famiglia Germani a Brancere di Stagno Lombardo nella Bassa padana cremonese è un gioiello architettonico rurale ottocentesco in rovina da restaurare

di Francesco Zingrillo
4 set 2025

Il grande fiume Po (Padus, il Padre) è lì vicinissimo a pochi metri. I suoi argini toccano la antica residenza patrizia agricola cremonese di Brancere: per questo nei secoli la Cascina porta il nome di “Alluvioni”. L'acqua però non ha mai cancellato totalmente la bellezza di una costruzione rurale ottocentesca (Neogotico lombardo) dei Germani (discendenti dell'ufficiale garibaldino Francesco) rimasta in piedi (limonaia e cappella) e sottoposta a vincolo architettonico dalla soprintendenza ma purtroppo in rovina. L'azienda agricola c'era ancora negli anni Sessanta e nei Settanta era considerata una location cinematografica particolare. Oggi sopravvive nella frazione Brancere famosa per la processione della Madonna sul fiume in estate. Stagno Lombardo (Feudo Pallavicino del Barbarossa poi Ducato di Parma dei Farnese) è un toponimo d'acqua così come “Alluvioni” di un territorio che con la piana, le nebbie e le acque lente, caratterizza le campagne: perché di pianura si nasce - dicono qui, ed è vero - ce l'hai dentro (nei polmoni e nel cuore).




