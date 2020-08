EVENTI EMILIA ROMAGNA Il Centesimo di Biagi in un docufilm regionale al cine e in tv Emilia Romagna Creativa propone a 100 anni dalla nascita di Enzo Biagi “LA MIA VIRGOLA” di Matteo Parisini racconta il giornalista bolognese nativo di Pianaccio “alla scoperta del mondo”

“Ho girato il mondo ma, a dire il vero, da Pianaccio non m ne sono mai andato veramente”, le parole di Biagi degli ultimi anni bolognesi, inviato delle “Mille stanze” d'albergo, suonano profetiche per chi oggi continua a raccontare storie usando il web. Matteo Parisini ha raccolto tutte le parole dette e gli inediti di Biagi anziano nelle estati sull'Appennino Tosco-Emiliano. Una vera e propria trama originale di interventi con personaggi, colleghi, collaboratori della Radiotelevisione di Stato su testi interpretati da Lino Guanciale. LA MIA VIRGOLA parte da lontano addirittura dall'esperienza partigiana con GIUSTIZIA E LIBERTÀ di Enzo giovane studente sotto il nome di battaglia di “IL GIORNALISTA da Pianaccio” dove incontra e s'innamora della moglie Lucia. Il Comune di Lizzano in Belvedere, dove ENZO BIAGI nacque il 9 agosto di 100 anni fa (inizio e fine di tutta una vita), propone in quei giorni al cinema LA PERGOLA il docufilm di Parisini in contemporanea con RAI 3.

