MOSTRE REGIONE "Il CHE" amoroso al museo CHE GUEVARA “tù y todos” un ritratto intimo e politico del “CHE” in una mostra interattiva e multimediale ispirata alla poesia fino a giugno al Museo Civico Archeologico di Bologna a via dell'Archiginnasio

Aleida Guevara figlia del “Che” (porta il nome della madre) arriva al museo bolognese cantando BELLA CIAO in spagnolo poi alla gente dice quanto questa sia un'inevitabile e poetica storia delle origini di un popolo in cammino. TU Y TODOS è amore puro di un uomo intenso per la donna, madre dei suoi figli. Le convinzioni e le azioni di GUEVARA si ispirano all'UOMO NUOVO che sentiva dentro al cuore già prima di morire da rivoluzionario in Bolivia nel1967 sotto tortura: in fondo il bene comune che lo ispira oscilla tra lei (la moglie) e il popolo oppresso. Scrive: mia unica al mondo. Questo unico verso innamorato. I poli dello spirito: TU E TUTTI. Ti porto nel petto dalla parte del cuore. Un manifesto politico cantato alla BELLA CIAO, appunto. Documenti inediti in una installazione artistica multimediale ispirata a Michael Murphy (partita dal celebre scatto di Korda) musicata da Andrea Guerra. 4 album sfogliabili per immagini, 60 mq di video in timeline biografica: 8 totem x 24 schermi in 5 tavoli interattivi su 3 livelli narrativi: geopolitico, artistico musicale, e intimo.

