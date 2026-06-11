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Il Chile che non muore

HANGAR ROJO del cileno Juan Pablo Sallato è un thriller di coscienza, politico morale, sul golpe militare di Pinochet e la fine della alleanza socialista con la morte di Allende l'11 settembre 1973, evento speciale al BIOGRAFILM Bologna dopo La Berlinale

di Francesco Zingrillo
11 giu 2026

La storia vera del capitano Jorge Silva scritta da Fernando Villagrán e messa in pellicola b/n da Sallato tra obbedienza militare e coscienza civile: una storia d'umanità in chiaroscuro (ritratti in scala di grigi dei personaggi). L'hangar dell'aeronautica diventa galera: torture e detenzioni verso dissidenti e oppositori. La dittatura si caratterizza per questo lungo silenzio della persona sotto il peso del dovere militare disumano. Si può dentro l'orrore essere eroi normali e imperfetti come prevede la nostra umanità perduta?




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