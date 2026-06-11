Il Chile che non muore

La storia vera del capitano Jorge Silva scritta da Fernando Villagrán e messa in pellicola b/n da Sallato tra obbedienza militare e coscienza civile: una storia d'umanità in chiaroscuro (ritratti in scala di grigi dei personaggi). L'hangar dell'aeronautica diventa galera: torture e detenzioni verso dissidenti e oppositori. La dittatura si caratterizza per questo lungo silenzio della persona sotto il peso del dovere militare disumano. Si può dentro l'orrore essere eroi normali e imperfetti come prevede la nostra umanità perduta?







