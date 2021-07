Il chiostro del Convento di Valdragone si riempie di musica al primo concerto di "Classica Giovani"

Ieri sera al Chiostro del Convento Padri Servi di Maria a Valdragone il primo appuntamento della stagione concertistica di musica classica dedicata ai giovani talenti vincitori di concorsi internazionali. Protagonista il pianista Elia Cecino, un artista emergente che ha debuttato nel 2020 con un CD dedicato alle musiche di Beethoven, Chopin e Scriabin. Tre in totale i concerti per questa prima edizione di "Classica Giovani" organizzata a San Marino dall'Associazione Musicale Allegro Vivo con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e il sostegno della Giunta di Castello di Borgo Maggiore. I prossimi appuntamenti lunedì 2 agosto con il duo violino e pianoforte Rimonda-Cavalleri, e il 9 agosto con il sammarinese Francesco Stefanelli in un recital per violoncello solo.