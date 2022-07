Il cielo sotto le stelle sopra Bologna

Il film girato nella parte Ovest di Berlino due anni prima della caduta del Muro nell'89 precede la riunificazione delle germanie del 1990. “Luogo aspro e pacifico, vero e proprio melting pot, creativo”: piccola storia scomparsa nella storia universale, poco dopo, “in una città che non c'era più” - scrive Wenders. La vicenda di due angeli, Damiel e Cassel, che si aggirano per le strade con la missione di ascoltare il mondo. Angelo innamorato (di una trapezista, Marion) e attratto dall'arte della recitazione (del tenente Colombo) scambia l'immortalità come un bambino fa il pieno di umanità sperimentando il sangue. La scrittura poetica del Nobel per la Letteratura 2019, Peter Handke, ispirata a Rilke e Paul Klee è senza età come gli angeli...

fz