FESTIVAL CINE FC "Il cimitero degli elefanti" a Forlì In apertura per la rassegna IBRIDA FESTIVAL di Forlì l'opera CEMETERY dello spagnolo Carlos Casas in anteprima nazionale a “Scolpire il tempo” stasera alle 21 in Sala San Luigi presente l'autore

Il “cimitero degli elefanti” esiste davvero almeno nell'avventura cinematografica del catalano *Carlos Casas si trova in Sri Lanka l'antica isola del tè nero e delle spezie, Ceylon. Tra cinema vintage e video arte sperimentale una “fantasmagoria” sensoriale e reale. Un “mahout” conduce il suo vecchio pachiderma a morire inseguito dai cacciatori di zanne l'uomo-natura nella foresta fonde la sua anima con l'animale-simbolo della religiosità ancestrale. Un imminente tsunami farà il resto... Scimmie insieme agli elefanti. Diluvi monsonici e albe accecanti in 4 atti (come 2001 Odissea nello spazio), CEMETERY, la fine. Continuano le abluzioni, la pulizia del corpo, la preparazione e la cura dell'altro...

fz

*Dall'intervento del Regista alla esposizione CEMETERY: Casas spiega mediante una mostra sul docu-film la sua idea di POST NATURA nel concetto di terra rappresentato da ere e tempi visti al passato saltando al futuro. Una sorta di collisione tra le varie linee del DNA animale in parallelo all'idea principale di CIMITERO DEGLI ELEFANTI. Una guida che incrocia la storia dei pachidermi con le altre specie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: