FILM IN RIVIERA Il cine-folk nero post covid tratto dai Grimm va Il primo horror della riapertura dopo il coronavirus tratto da una favola GRETEL E HANSEL di Oz Perkins in multisala riminese, tardo pomeriggio e sera, per il weekend

La gente torna al cinema in sicurezza anche alle Befane la multisala registra una presenza di pubblico confortante per la favola nordica nera tratta dai fratelli GRIMM ma ambientata nel medioevo teutonico in piena carestia con la peste germanica che si diffonde verso la Mitteleuropa da Augusta centro del mondo antico. Folklore e mito fiabeschi in salsa indie noir (FABULA FOLK HORROR) versione più americana che europea. 2 fratellini inermi (lei ormai adolescente molto “ALICE nel Paese delle Meraviglie”) i ragazzini ce la mettono tutta per sfamarsi e sopravvivere dopo essere stati scacciati da casa finiscono nel bosco oscuro della vita assediati dalla strega da ingrasso e dal vecchiaccio laido trovano l'eroe del momento nel cacciatore buono un tantino allucinato... e vincono (si liberano come nella favola dei Grimm, quindi non sveliamo alcunché) diventando i paladini dei bambini. Streghe bianche e streghe nere anche a Rimini il cinema va...

fz



I più letti della settimana: