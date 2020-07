Il cinema come il covid: in Cina l'igiene dell'arte

Risale al 2014 in piena estate ad agosto la minaccia finale governativa e di potere contro l'ultimo festival creativo e indipendente di BEIJING poi definitivamente censurato e chiuso al pubblico e soprattutto agli stranieri. Come il COVID anche il CINEMA deve essere sanificato e bypassato dalla autorità 'igienica' di stato competente per essere messo in quarantena lunga... Il morbo era il docu storico SPARK dal contenuto “sensibile” che poteva infettare il resto. Un uomo fa l'artista considerandosi dissidente racconta il suo lavoro quotidiano diventando una minaccia mondiale: HU JIE documentarista e filmmaker autodidatta denuncia in oltre 30 documentari la società cinese totalitaria. Il silenzio negli anni pesa come un macigno sulle coscienze dei militari e del partito e viene a galla con L'OSSERVAZIONE (dell'osservatore...) di una documentarista d'assalto italiana: Rita Andreetti.

fz