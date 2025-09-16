Il Cinema Fulgor riapre le porte con una stagione autunnale ricca di emozioni e grandi rassegne Il bilancio del 2024 per la sala riminese è di 300 giorni di attività e quasi 1200 proiezioni, oltre a diversi ospiti d'eccezione come Gabriele Salvatores, Valerio Mastandrea, Luca Zingaretti, Greta Scarano e Celeste Dalla Porta

Dopo la pausa estiva, il Cinema Fulgor torna a illuminare i suoi grandi schermi, a partire da giovedì 18 settembre. Ad inaugurare la stagione autunnale della celebre sala riminese sarà Duse e Honey Don’t, preludio di un programma che intreccerà grandi classici, anniversari e sguardi inediti.

Ma prima, un dovuto bilancio del 2024, un anno intenso per la sala riminese: quasi 1.200 proiezioni in 300 giorni di attività, con oltre il 70% dedicate al cinema d'essai. Una programmazione che si conferma punto di riferimento per cinefili e pubblico curioso, grazie alla cura di Elisa Luchetta. L’anno ha visto inoltre la presenza di ospiti d’eccezione, tra cui Gabriele Salvatores, Valerio Mastandrea, Luca Zingaretti, Greta Scarano e Celeste Dalla Porta, che hanno animato serate spesso sold out. Un presidio culturale che unisce memoria e innovazione, capace di offrire al pubblico un’esperienza che va oltre la semplice proiezione.

Le rassegne

Il calendario da ottobre a dicembre proporrà retrospettive, omaggi e film restaurati. In particolare:

Greta Garbo 120 – Il mistero e l’incanto celebra i 120 anni dalla nascita della “Divina” con tre capolavori – Anna Christie, La regina Cristina, Anna Karenina – e il docufilm Garbo;

– Il mistero e l’incanto celebra i 120 anni dalla nascita della “Divina” con tre capolavori – – e il docufilm Garbo; Robert De Niro – La carriera del grande interprete raccontata con cinque titoli, da Taxi Driver a Cape Fear , fino al docufilm Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr;

– La carriera del grande interprete raccontata con cinque titoli, da a , fino al docufilm Occhio di donna – Visioni ribelli rende omaggio alle registe che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico: da Ida Lupino e Liliana Cavani a Jane Campion, Kathryn Bigelow, Chantal Akerman e Marleen Gorris;

rende omaggio alle registe che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico: da Ida Lupino e Liliana Cavani a Jane Campion, Kathryn Bigelow, Chantal Akerman e Marleen Gorris; Il Cinema Ritrovato, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, riporta sul grande schermo classici restaurati come La febbre dell’oro di Chaplin, Peeping Tom di Michael Powell e l’intramontabile The Rocky Horror Picture Show;

in collaborazione con la Cineteca di Bologna, riporta sul grande schermo classici restaurati come La febbre dell’oro di Chaplin, Peeping Tom di Michael Powell e l’intramontabile The Rocky Horror Picture Show; I segreti di Brokeback Mountain – 20 anni dopo, all’interno delle “domeniche a colazione”, ricorda il capolavoro di Ang Lee, Leone d’Oro a Venezia 2005, che portò al centro del dibattito una storia d’amore omosessuale con intensità poetica.

Eventi speciali

Il 31 ottobre il Fulgor festeggerà Halloween con due film opposti ma ugualmente potenti: Frankenstein di Mary Shelley, con Robert De Niro nei panni della Creatura, e il cult Carnival of Souls (1962) di Herk Harvey. Accanto alle rassegne, tornano gli appuntamenti fissi: le domeniche a colazione con doppie proiezioni, i lunedì d’essai, i martedì coi cortometraggi curati da Linda Lazzari e le proiezioni in lingua originale.

Non mancheranno le collaborazioni con il territorio: il 10 ottobre il docufilm San Damiano, dedicato alla Giornata della Salute Mentale e dei senza tetto; il 21 ottobre l’anteprima del Noam Faenza Film Festival con un omaggio a Gene Hackman; il 23 ottobre A luci spente con Loris Stecca in sala; il 30 ottobre Il granchio nudo, dedicato al fotografo riminese Marco Pesaresi.



