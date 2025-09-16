Il Cinema Fulgor riapre le porte con una stagione autunnale ricca di emozioni e grandi rassegne

Il bilancio del 2024 per la sala riminese è di 300 giorni di attività e quasi 1200 proiezioni, oltre a diversi ospiti d'eccezione come Gabriele Salvatores, Valerio Mastandrea, Luca Zingaretti, Greta Scarano e Celeste Dalla Porta

Il Cinema Fulgor riapre le porte con una stagione autunnale ricca di emozioni e grandi rassegne.

Dopo la pausa estiva, il Cinema Fulgor torna a illuminare i suoi grandi schermi, a partire da giovedì 18 settembre. Ad inaugurare la stagione autunnale della celebre sala riminese sarà Duse e Honey Don’t, preludio di un programma che intreccerà grandi classici, anniversari e sguardi inediti.

Ma prima, un dovuto bilancio del 2024, un anno intenso per la sala riminese: quasi 1.200 proiezioni in 300 giorni di attività, con oltre il 70% dedicate al cinema d'essai. Una programmazione che si conferma punto di riferimento per cinefili e pubblico curioso, grazie alla cura di Elisa Luchetta. L’anno ha visto inoltre la presenza di ospiti d’eccezione, tra cui Gabriele Salvatores, Valerio Mastandrea, Luca Zingaretti, Greta Scarano e Celeste Dalla Porta, che hanno animato serate spesso sold out. Un presidio culturale che unisce memoria e innovazione, capace di offrire al pubblico un’esperienza che va oltre la semplice proiezione.

Le rassegne
Il calendario da ottobre a dicembre proporrà retrospettive, omaggi e film restaurati. In particolare: 

Eventi speciali
 Il 31 ottobre il Fulgor festeggerà Halloween con due film opposti ma ugualmente potenti: Frankenstein di Mary Shelley, con Robert De Niro nei panni della Creatura, e il cult Carnival of Souls (1962) di Herk Harvey. Accanto alle rassegne, tornano gli appuntamenti fissi: le domeniche a colazione con doppie proiezioni, i lunedì d’essai, i martedì coi cortometraggi curati da Linda Lazzari e le proiezioni in lingua originale.

Non mancheranno le collaborazioni con il territorio: il 10 ottobre il docufilm San Damiano, dedicato alla Giornata della Salute Mentale e dei senza tetto; il 21 ottobre l’anteprima del Noam Faenza Film Festival con un omaggio a Gene Hackman; il 23 ottobre A luci spente con Loris Stecca in sala; il 30 ottobre Il granchio nudo, dedicato al fotografo riminese Marco Pesaresi.

