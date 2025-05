Il cinema impossibile di Gallina-De Lillo

"L'occhio della gallina"

“L'occhio” è un film nel corso del tempo... che documenta una storia di vita privata diventata pubblica negli anni causa la professione della protagonista: autrice e cineasta (che non riusciva più a lavorare: perché!?). Potere e silenzio del cinema italiano denunciati con ironia (nel movimento nervoso di una gallina...). Libertà di critica e cultura indipendente contro ogni tipo di omologazione per cui la vicenda assume contorni surreali. Tutto nasce 20 anni fa. Era il 2004 e De Lillo realizza una pellicola (“Il resto di niente” tratto da Striano) sulla Rivolta partenopea del 1799 distribuita dal Luce in meno di 20 copie: l'inizio della fine di un progetto...