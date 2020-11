Il cinema Rai sulla "Play"

Collaborazione importante tra RAI e SONY Italia su tecnologia PS VR sperimentata dal canale cinema per contenuti culturali gratuiti (scaricabili da PlayStation Store) e temi di spessore (sezione VR Stories) su piattaforma LITTERSTAR per famiglie e giovani utenti si punta sulla stagione invernale. Contenuti di qualità come cortometraggi e documentari con testimonial d'eccezione (Pierfrancesco Favino in testa) fruibili da tutti in tempo di clausura aspettando il Natale. Non è solo intrattenimento, quindi, non mancheranno eventi e speciali LIVE oltre a tanti inediti coprodotti da RAI CINEMA.





L'idea guida è che la più importante industria culturale italiana si occupi dei PLAYER per farne un pubblico grazie a nuovi contenuti sociali perché “la realtà (virtuale) non è (solo) un gioco” e i nostri giovani non sono “hikikomori” di ritorno ma persone per il futuro che verrà.

fz