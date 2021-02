FESTIVAL RIMINI Il cinema riminese non muore mai Tornerà la Festa del Cinema voluta da Confindustria Romagna dal 28 al 30 maggio come segno di speranza per “La Settima arte” 2021 dopo la seconda edizione ridotta dell'ottobre scorso

Si punta sempre su territorio (la Romagna felliniana), film d'autore e ospiti. Maggio riminese a inizio stagione estiva turistica, ancora al cinema Fulgor (spazio aperto e diffuso per tutti) e in altri siti museali e teatrali cittadini, in collaborazione con UniRimini. L'Anica ci mette il patrocinio e Confindustria punta sul sostegno e diffusione dell'industria cinematografica, indotto compreso ( settore fortemente penalizzato dal covid e colpito dall'onda lunga pandemica insieme al comparto spettacolo in generale), a soffrire sono le maestranze anche in regione. Programma ricco di eventi e iniziative gratuite: proiezioni, lezioni e seminari. Cerimonia finale con il premio Cinema e Industria. Continua FELLINIANA (si attende l'apertura del museo) a ricordo del centenario del regista, di Tonino Guerra e anche di Giulietta Masina. Rilancio della cultura sostenuta dal turismo gli organizzatori lavorano, in sinergia tra pubblico e privato, nel nome del cinema.

[Banner_Google_ADS]



fz



I più letti della settimana: