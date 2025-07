Il cinematografo per le orecchie

Le forme del cinema contemplano la musica (e il sonoro) che hanno sin dall'epoca del muto un ruolo fondamentale. La rumoristica diventa l'arte del reale e del muovere del tempo accolta dalla colonna sonora eseguita dal vivo. Bologna (ri)trova le atmosfere in piazza (Grande e Pasolini) o in sala (il Modernissimo novecentesco tra i più belli d'Europa). Quest'anno il cinema ha riso anche con la commedia tedesca anni Trenta. Concerti ed esecuzioni live perché rivivano i grandi interpreti e gli autori di musica da film diretta con l'orchestra sul posto: musica ritrovata come un'arte nella 7^ Arte in un festival per le orecchie, pure...