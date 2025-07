FESTIVAL EVENTI Il cinematografo per le orecchie Un bilancio in musica e ironia per il CINEMA RITROVATO di Bologna in attesa della XL edizione della prossima estate 2026

Le forme del cinema contemplano la musica (e il sonoro) che hanno sin dall'epoca del muto un ruolo fondamentale. La rumoristica diventa l'arte del reale e del muovere del tempo accolta dalla colonna sonora eseguita dal vivo. Bologna (ri)trova le atmosfere in piazza (Grande e Pasolini) o in sala (il Modernissimo novecentesco tra i più belli d'Europa). Quest'anno il cinema ha riso anche con la commedia tedesca anni Trenta. Concerti ed esecuzioni live perché rivivano i grandi interpreti e gli autori di musica da film diretta con l'orchestra sul posto: musica ritrovata come un'arte nella 7^ Arte in un festival per le orecchie, pure...

