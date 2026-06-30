GRANDI EVENTI REGIONE Il cinematografo, raro e prezioso, ritrovato per noi Conclusa la XL edizione del “Cinema Ritrovato” il festival dedicato al restauro e alla riscoperta dei capolavori del passato: un calendario 'extralarge' di 542 film in 8 sale e in piazza per 145.000 spettatori a cura della Cineteca di Bologna

La meta tradizionale dei cinefili nel mondo è da 40 anni la capitale felsinea famosa per il Modernissimo e l'arena serale di Piazza Maggiore. 70 mila persone anche in piedi a vedere film preziosi e rari introdotti dagli autori. Quest'anno, poi, si andava dalla copia inedita restaurata di THE DAVILS tratto da Huxley (Cannes, 1971) di Ken Russell al film del diploma, SUMMER IN THE CITY, di Wim Wenders da sempre invitato a Bologna. A interloquire con lo storico direttore Luca Farinelli, tra gli altre e le altre (F.Comencini, I.Rossellini, Bellocchio e Francesco Sossai oltre a Carlo Verdone), anche Alice Rohrwacher amica del festival. Le proiezioni in “extended” continuano fino al 5 luglio con pellicole e ospiti.

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