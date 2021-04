TEATRO ONLINE RSM Il circo a teatro solo a San Marino V appuntamento con la rassegna di spettacoli sammarinesi “TAD: usciamo dalla bolla” l'arte circense su zoom in streaming anche sui social della nostra emittente e degli Istituti Culturali

“TaD” allarga... la bolla con il tendone circense del Castello sammarinese 'virtualmente' montato al Teatro Titano in una sintesi fantasmagorica di numeri proposti sul palco dagli artisti di casa: giocolieri e trapezisti, fantasisti e prestigiatori nonché illusionisti, di esperienza nazionale formati alla scuola stabile del “CASTELLO DEL CIRCO”. Su zoom con il pubblico sul mosaico in sala, “venghino, siòori, venghino” entra Davide Baldassari l'uomo dai cappelli... incrocia le sfere di contatto che girano lungo il corpo in oscillazione di Anthony Putti mentre in aria volteggia Gloria Barbanti come una libellula legata a un filo apre le ali a Magica Gilly ormai una star internazionale della magia (e della simpatia). Preserviamo lo spettacolo perché l'arte e la bellezza ci salvino ancora...

fz

Intervista con LUCIA RIGHI Responsabile "Castello del Circo"





Per assistere allo spettacolo basta accedere alla piattaforma Zoom e cliccare sul seguente link: https://us02web.zoom.us/j/82201850075?pwd=Wkh4RnNxU3ZyZHZKaVZyTEF2TXc2QT09



