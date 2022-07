Il circo del cervello alla Dario Fo

L'emisfero è si cerebrale ma comprende pure lo spazio teatrale sulla pista del MagdaCirco. Lo spettacolo parte dalle molecole che corrono, spingono e si abbraccino, grazie allo stimolo neuronale sono circa 60 mila sfaccettature da recitare e mimare nel viaggio circense sul meccanismo della vita. “La mente è come un paracadute, Funziona solo se si apre...” - scriveva Albert Einstein. Numeri, evoluzioni artistiche in acrobazie del circo senza animali. Scrittura e testo, applicati alla pista del tendone blu dei Magda, producono poesia 'volante'... anche il globo è a suo modo un emisfero con un re (il cervello) che comanda tutto il resto: proprio tutto? Secondo la lezione di Dario Fo in “Ho visto un re!”, ci chiediamo, cos'è!? (te ghé vist cus'è!?).

