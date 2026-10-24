Il circo teatro Thierrée della famiglia Chaplin a Parma

La famiglia Thierrée di Victoria moglie dell'illusionista circense Jean Baptiste e figlia di Charlie Chaplin ha fondato la Compagnie du Hanneton (oltre a Le Cirque Imaginarie-Invisible) dove lavorano i figli James e Aurélia. RENDEZ-VOUS è, appunto, la storia di un incontro generazionale e famigliare in un album dei ricordi fatto di frammenti di tutti gli spettacoli passati insieme, che vediamo nei nostri riquadri televisivi di memoria visiva e fotografica. Fuochi artificiali di giochi acrobatici e teatrali che fanno del circo immaginifico dei Thierrée-Chaplin un collage di sogni del ritorno alle origini. Victoria è ormai una figura pionieristica del circo teatro contemporaneo d'impegno politico sin dagli anni Settanta tra poesia, illusionismo figurato, e music-hall della compagnia.

Lo spettacolo è sapienza scenica e artigianale (materia scenografica, gesto, corpo danzante) in libertà creativa e genio artistico nati in famiglia eredità del nonno CHARLIE CHAPLIN.









