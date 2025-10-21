ANTEPRIMA EVENTO MUSICALE Il cittadino rocker: lo zingaro dell'anima “Piero Pelù: rumore dentro” per la regia di Francesco Fei il road movie spirituale della Nexo Studios già presentato a Venezia da novembre in anteprima al Festival dei Popoli e poi in sala cinematografica

Un viaggio dello spirito da un pellegrinaggio gitano in Camargue. Piero è un innamorato di Santa Sarah la Nera protettrice dei viaggiatori venerata da Rom e Sinti e da tutti gli zingari del mondo dell'arte come Pelù. Un musicista che ha fatto dei deserti i suoi luoghi elettivi dove ritrovarsi e riconciliarsi con l'amore della famiglia. Un cammino fisico e simbolico durato 40 anni di vita ”off road”: libero da tutto pieno di tutto (via dai rumori di fondo...).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: