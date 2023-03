BOLOGNA SPETTACOLI Il clown di neve Lo SNOWSHOW “rapsodia di neve in tempesta” ideato a Mosca da Slava Polunin, il più grande clown del mondo, in tour al Teatro Duse bolognese

Teatro e clownerie SLAVA'S SNOWSHOW è spettacolo libero e lirico a tratti intimo: nasce dall'intuizione dell'artista Polunin secondo il quale la magia della neve incanta e fa paura: dolce tempesta in fiocchi e vento. La ridondanza deella neve stupisce il pubblico coinvolto fin da subito nelle performance degli artisti. L'opera è figlia del teatro intimista dove la coltre bianca è come un abito da sposa o un foglio pulito per un pittore, destinati alla bellezza. La tragicommedia (tra Gogol e Beckett) per un clown è tutto. Sul filo dell'ironia si può ridere con dipinte le lacrime sul viso e il naso a prugna cadente, stupendo lo spettatore che diventa attore del cuore.

