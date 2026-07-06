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Il codice del tempo perduto: un manoscritto dell'anno 813 riscrive la storia della scienza

Uno studio del Consiglio nazionale delle ricerche ha scoperto un calendario che quantifica uno scarto di tre giorni nell’anno solare. Custodito a Firenze nella Biblioteca Medicea Laurenziana, anticipa di oltre sette secoli la Riforma Gregoriana

di Monica Fabbri
6 lug 2026
Uno studio del Consiglio nazionale delle ricerche ha scoperto un calendario che quantifica uno scarto di tre giorni nell’anno solare. Custodito a Firenze nella Biblioteca Medicea Laurenziana, anticipa di oltre sette secoli la Riforma GregorianaUno studio del Consiglio nazionale delle ricerche ha scoperto un calendario che quantifica uno scarto di tre giorni nell’anno solare. Custodito a Firenze nella Biblioteca Medicea Laurenziana, anticipa di oltre sette secoli la Riforma Gregoriana
Uno studio del Consiglio nazionale delle ricerche ha scoperto un calendario che quantifica uno scarto di tre giorni nell’anno solare. Custodito a Firenze nella Biblioteca Medicea Laurenziana, anticipa di oltre sette secoli la Riforma Gregoriana

Immaginate di vivere nell’epoca di Carlo Magno. Un mondo che la storia ha spesso dipinto come cupo, superstizioso, sospeso tra il fango e la fede. Ed è proprio nel cuore di una Firenze carolingia che un gruppo di studiosi, guardando il cielo con una precisione millimetrica, si accorse che l'orologio dell'umanità era rotto. Che il tempo stava scivolando via. Nelle stanze della Biblioteca Medicea Laurenziana, un frammento di quell'epoca è tornato a parlare grazie a uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È un calendario dell'anno 813.

Un foglio di pergamena che fa crollare una certezza storiografica secolare: la piena consapevolezza che il calendario di Giulio Cesare fosse imperfetto non nacque con la Riforma Gregoriana del 1582, ma sette secoli prima. I dotti carolingi di Firenze lo avevano già capito, misurato e messo nero su bianco: i fenomeni celesti reali cadevano ormai con tre giorni di anticipo rispetto alle date ufficiali. Il problema era il Calendario Giuliano, introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C. Un capolavoro per l'epoca, che però, essendo leggermente più lungo dell'anno solare reale, accumulava secolarmente un piccolissimo errore. Pochi minuti all'anno. Un'inezia per l'uomo comune, una voragine per i secoli.

Quel frammento di tempo accumulato stava lentamente spostando le stagioni, allontanando gli equinozi veri dalle date stabilite dalla Chiesa. Fino ad oggi, la scienza ha sempre creduto che l'umanità avesse compreso appieno questo "strappo" temporale solo nel 1582, con la monumentale Riforma Gregoriana di Papa Gregorio XIII, quella che usiamo ancora oggi. E invece, nell’813, a Firenze si viveva già nel futuro.

Il calendario, inoltre, anticipa di circa trent'anni un analogo documento rinvenuto in Germania e apre nuovi scenari sulla circolazione delle conoscenze scientifiche nell'Impero Carolingio. Questo manoscritto è molto di più di un pezzo di pergamena. Mentre l'Europa medievale combatteva le sue guerre e cercava faticosamente una nuova identità, a Firenze qualcuno contava i passi del Sole, sussurrando al futuro che il tempo degli uomini aveva bisogno di essere corretto.





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