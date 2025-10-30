“Il Colibrì”, Francesca Pascale a viso aperto: il rapporto con Berlusconi, la politica e la sfera più intima

“Il Colibrì, spazio di libertà”, la nuova produzione di San Marino RTV in 10 puntate condotto da Giovanni Terzi e firmato con Simona Ventura, torna questa sera alle ore 21.00 sul canale 550, con la terza puntata. Al centro una intervista esclusiva a Francesca Pascale.

In un dialogo senza filtri con Giovanni Terzi, si è detta “commossa pensando al Presidente Silvio, mi manca la sua voce”. E ancora: “Amava la pastasciutta e la musica francese”. Non è mancato un richiamo alla stretta attualità politica: “Spero che un Berlusconi, o Marina o Pier Silvio, scendano in campo” – dice Pascale. Sul fronte dei ricordi personali, anche qualche curiosità: “Per gli incontri istituzionali – fa sapere - mi coprivo i tatuaggi con il fard”.

Accenni, poi, alla sfera più intima: “Il Presidente era a conoscenza della mia fluidità sessuale e l’aveva accettata serenamente” – rivela l’attivista dei diritti civili.

Ospiti della puntata di questa sera anche Gianpietro Ghidini, Presidente "Ema pesciolino rosso" e Domenico Mazzullo, Psichiatra e psicoterapeuta.

Il programma è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo.

In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo.

Direttore di produzione Matteo Bravi

Regia di Eleonora Pozzi







