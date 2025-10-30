“Il Colibrì”, Francesca Pascale a viso aperto: il rapporto con Berlusconi, la politica e la sfera più intima
Terza puntata della trasmissione di Giovanni Terzi e Simona Ventura in onda questa sera alle 21.00 su San Marino RTV.
“Il Colibrì, spazio di libertà”, la nuova produzione di San Marino RTV in 10 puntate condotto da Giovanni Terzi e firmato con Simona Ventura, torna questa sera alle ore 21.00 sul canale 550, con la terza puntata. Al centro una intervista esclusiva a Francesca Pascale.
In un dialogo senza filtri con Giovanni Terzi, si è detta “commossa pensando al Presidente Silvio, mi manca la sua voce”. E ancora: “Amava la pastasciutta e la musica francese”. Non è mancato un richiamo alla stretta attualità politica: “Spero che un Berlusconi, o Marina o Pier Silvio, scendano in campo” – dice Pascale. Sul fronte dei ricordi personali, anche qualche curiosità: “Per gli incontri istituzionali – fa sapere - mi coprivo i tatuaggi con il fard”.
Accenni, poi, alla sfera più intima: “Il Presidente era a conoscenza della mia fluidità sessuale e l’aveva accettata serenamente” – rivela l’attivista dei diritti civili.
Ospiti della puntata di questa sera anche Gianpietro Ghidini, Presidente "Ema pesciolino rosso" e Domenico Mazzullo, Psichiatra e psicoterapeuta.
Il programma è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo.
In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo.
Direttore di produzione Matteo Bravi
Regia di Eleonora Pozzi
