MUSICA Il collettivo sammarinese Es Nova presenta il progetto "Noi" in un documentario artistico

"Chi siamo noi rimane un meraviglioso mistero - dice Erica Agostini, voce e visual artist di Es Nova -, difficile da ricercare anche alla luce del giorno e allora tanto vale affidarsi alla poetica del buio".

Una sinfonia di dimensioni e volti, un dialogo continuo tra luce e ombra, che unisce fotografia e musica in un connubio suggestivo ed enigmatico. “Noi” è l'ultimo lavoro degli Es Nova, collettivo artistico che fa parte della Cooperativa Tre Arrows.

"Noi è d'altra parte il nome che potremmo dare forse oggi al nostro vissuto - spiega Nicola Rosti, producer Es Nova - , un vissuto costantemente immerso in una dimensione interattiva, in una dimensione di relazioni sempre più complesse, sempre più articolate e che ci vedono allo stesso tempo protagonisti e comparse di un mondo in parte digitale, in parte virtuale, in parte reale ma nel quale siamo costantemente immersi".

Un percorso visivo e sonoro: 12 scatti in bianco e nero di Erica Agostini, visual artist e vocalist del gruppo, che catturano il continuo mutamento umano. Strati di composizioni per pianoforte e voce che si incontrano e si fondono.

"La mia è una ricerca sulla natura dei fonemi - chiosa la Agostini , sulle loro atmosfere, sui gesti che creano dal loro connubio, dal loro accordo. Il linguaggio così rinuncia alla forma concettuale a cui siamo abituati e lascia spazio all'evocazione dell'altro. Questo permette a chi ascolta di proiettare significati ed emozioni personali in uno spazio, in uno schermo musicale, visivo, personale".

"Quando suono in Es Nova vivo un momento iniziale di centratura - racconta la pianista, Alice Drudi -, in cui mi connetto al mio io più profondo. Mi lascio andare all'ascolto dell'altro, cercando una percezione più sottile del senso artistico. Queste improvvisazioni musicali nascono da dialoghi sonori, che avvengono tra la voce di Erica e la mia esecuzione al pianoforte. Il risultato è la somma dell'incontro e dello scontro di queste parti musicali, così come avviene nella fotografia, da cui nasce il progetto 'Noi'".

Nel video le interviste a Nicola Rosti (producer Es Nova), Erica Agostini (voce e visual artist Es Nova) e Alice Drudi (pianista Es Nova)

