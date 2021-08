Il Comunale: un teatro come un veliero

Spazi di vita teatrale quotidiana, tra proscenio e palco, dietro le quinte. Come nella pancia di un veliero o dall'alto della vedetta anche il Comunale di Bologna ha una poppa e una prua seconda le visioni fissate in bianco e nero dalla macchina fotografica di Nino Migliore. La mostra in doppio percorso è il risultato di una messinscena “off-camera” per immagini abitata dagli artisti: attori, musici e cantanti. Come in un backstage continuo gli scatti e il mestire si confondono dall'albero di maestra del comunale fin giù alla punteggiatura di smorfie e sorrisi degli artisti.









