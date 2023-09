MUSICA Il concerto di Mario Venuti chiude i festeggiamenti per il 3 settembre

Il Campo Bruno Reffi ospita ancora la grande musica. A chiudere in grande stile la festa della Repubblica di San Marino è il concerto di Mario Venuti e Full Band, che intrattengono i presenti con i più grandi successi dell'artista. Il ricavato sarà devoluto alla Biblioteca comunale “Garotti” di Sant’Agata sul Santerno, fortemente danneggiata dalla recente alluvione in Emilia-Romagna. Un'altra testimonianza della vicinanza di San Marino alle città colpite dalla calamità. Mario Venuti, cantautore e chitarrista catanese, inizia la sua carriera negli anni '80 con la band Denovo. Nel 1994 pubblica il suo primo disco da solista “Un po' di febbre”. Nel 2004 con il brano “Crudele”, riceve a Sanremo il premio della Critica e quello Radio e Tv. Tra i suoi pezzi più amati c'è “Mai come ieri”, “Veramente” e “Tutto questo male”. Tra le novità, il singolo, pubblicato il maggio scorso, Napolibahia. Ora in attesa dell'uscita del nuovo album in autunno, Venuti continua a portare in tour la sua migliore musica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: